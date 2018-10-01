Сколько медалей завоевали казахстанцы на кубке мира по рукопашному бою

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Казахстана триумфально завершили выступление на кубке мира по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях завершился кубок мира по рукопашному бою в Кишиневе (Молдова), где приняли участие свыше 120 спортсменов из 26 стран мира. В состав сборной Казахстана вошли 13 бойцов, среди которых Ерсултан Бекенов, Казбек Сагын, Бакдаулет Зейнолла и Айбек Алыбек.

«Мне кажется, наши бойцы выступили хорошо, несмотря на то, что сборная выступала в своем неполном первом составе, а для большинства бойцов это были первые международные соревнования», - сказал старший тренер РК по рукопашному бою среди юношей и детей Азиз Разыев.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 2-ое место, а 7 из 13 бойцов вернулись домой с медалями. В весовой категории до 55 кг золотую медаль завоевал Казбек Сагын. Проведя 4 боя, в финале боец оказался сильнее соперника из России и выиграл «золото».

«Я благодарен за подготовку Азизу Разыеву. Во многом за счет его руководства, мне удалось избежать ошибок и травм во время боев, хотя рукопашный бой - это спорт, где без этого не обходится», - рассказал Казбек Сагын.

В личном первенстве золотые медали также получили Вадим Федосеев (70 кг) и Айбек Алыбек (75 кг). Серебряная медаль чемпионата принадлежит Ерсултану Бекенову в весовой категории до 90 кг, а Бакдаулет Зейнолла, Айдын Абдрахманов и Олжас Абзалиев завоевали «бронзу». В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 2-ое место.