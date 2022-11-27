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    Сколько медалей завоевал Казахстан на молодежном ЧМ-2022 по боксу

    27 Ноября 2022, 19:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на молодежном чемпионате мира-2022 в Ла-Нусии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пять медалей Казахстану принесли девушки: «золото» - Элина Базарова (54 кг) и Бакыт Сейдиш (66 кг), а бронзовыми призерками стали Гульназ Бурибаева (48 кг), Асем Танатар (63 кг) и Асель Токтасын (+81 кг).

    Юноши выиграли две медали: с «серебром» закончили выступление на мировом первенстве Нурбек Мурсал (67 кг) и Даулет Тулемисов (75 кг).

    В медальном зачете женская сборная Казахстана с двумя золотыми и тремя бронзовыми медалями заняла второе место, уступив только команде Индии — у нее две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. По одному «золоту» на ЧМ-2022 у девушек выиграли спортсменки из Узбекистана, Сербии, США, Нидерландов, Украины, Норвегии, Англии и Ирландии.

    После завоевания золотых медалей Элина Базарова и Бакыт Сейдиш прокомментировали свой успех.

    «Я даже не представляла, что когда-нибудь буду чемпионкой мира. Моя мечта сбылась. Свою золотую медаль я посвящаю своему Казахстану, своему народу!» — сказала Базарова.

    «Я очень счастлива, но не собираюсь останавливаться на этом: мы покорим еще более высокие вершины! Алга, Казахстан!» — сказала Сейдиш.

    Фото: sports.kz
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