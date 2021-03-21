Сколько медалей выиграли казахстанские боксеры в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) завершился международный турнир по боксу «Босфор», на котором выступили и казахстанские боксеры. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам турнира, мужская сборная Казахстана смогла завоевать шесть медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Чемпионами в своих весовых категориях стали Дархан Дуйсебай (69 кг) и Абзал Куттыбеков (91 кг), «серебро» выиграл Сагындык Тогамбай (91 кг — в «казахстанском» финале он сразился как раз с Куттыбековым), а бронзовыми призерами соревнований стали Дамир Абдикадыр (52 кг), Булат Ерсултан (63 кг), Аятулла Такижанов (75 кг).

У женщин единственное «серебро» завоевала Валентина Хальзова (75 кг). С бронзовыми медалями турнир закончили Ангелина Лукас (51 кг), Владислава Кухта (57 кг) и Римма Волосенко (60 кг).



