Сколько малышей родились в День выборов в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в ночь на 20 ноября появились на свет 23 малыша, а с 8:00 до 18:00 родились еще 32 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата региона, сегодня в период с 12:00 до 18:00 в Алматинской многопрофильной клинической больнице родился один ребенок, в Жамбылской центральной районной больнице - 3, в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице - 2, в Карасайской центральной районной больнице - 4, в Уйгурской центральной районной больнице - 2, в городе Конаеве - 2, в Кегенской центральной районной больнице - 2, Талгарской центральной районной больнице - 3. Всего родились 19 детей.

Ранее сообщалось, что 20 ноября с 8:00 до 12:00 появились на свет 13 малышей.



