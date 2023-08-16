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    Сколько людей живет близ Астаны

    16 Августа 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В радиусе 30 км зоны от столицы расположено 39 сельских населенных пунктов с прогнозной численностью населения 283 тыс человек. Об этом сообщил заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Серик Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В радиусе 30 км зоны от столицы расположено 39 сельских населенных пунктов с прогнозной численностью населения 283 тыс человек и уровень маятника миграции составляет 85 тыс человек. Это получается в город и обратно 85 тыс человек. В 60 км зоне от города Астаны расположены 50 сельских населенных пункта проектная численность населения 60 километровой зоны 83 тыс человек. Уровень маятниковой миграции составляет 11 тыс человек в год», - сказал Серик Абдрахманов в ходе общественных слушаний по проекту нового «Генерального плана города Астана до 2035 года»

    Он также отметил, что общая ежедневная миграция в 60 км зоне составляет 96 тыс человек.

    «Для улучшения ситуации маятниковой миграции необходимо параллельно развивать территорию астанинской агломерации в соответствие с проектными решениями, созданием мест приложения труда и улучшения качества жизни», - подчеркнул Серик Абдрахманов.

    Ранее сообщалось, что в столице состоялись общественные слушания по проекту нового «Генеральный план города Астана до 2035».

    Автор:

    Серик Сабеков

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