Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Сколько людей с двойным гражданством проживает в Астане

    17 Августа 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов сообщил о зарегистрированном в 2023 году количестве людей с двойным гражданством в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Порядка 200 человек были привлечены к административной ответственности по статье 496. Это граждане, которые своевременно не уведомили о получении гражданства другой страны. В Казахстане двойное гражданство не приветствуется, поэтому мы привлекаем их к административной ответственности. Это данные за 6 месяцев», - сказал Ербол Махметов на брифинге департамента.

    Он также напомнил, что с начала 2020 года отменена регистрация иностранцев в ОВД.

    «При этом мы не утратили миграционный контроль за их пребыванием. Его основным элементом является механизм уведомления ОВДлицами, принимающими иностранцев. Этот механизм автоматизирован и реализован через визово-миграционный портал. Вся ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформление разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц», - отметил спикер.

    «В свою очередь, принимающие иностранца стороны (гостиницы, арендные квартиры, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца (информировать миграционную службу можно через ВМП с помощью ЭЦП)», - добавил Е. Махметов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Видео полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Участников кокпара на дороге наказали в Конаеве
    Две тысячи бегунов приняли участие в Astana Marathon-2023
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области