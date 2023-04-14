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    Сколько лука вывезут из Казахстана в рамках квоты

    14 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента снятия ограничения на вывоз репчатого лука 30 предпринимателей получили разрешение на экспорт в рамках квоты. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, до 12 апреля 30 предпринимателей получили разрешение на вывоз 3 415 тонн лука на рынки других государств. По квоте осталось 16 584 тонны.

    Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК вводит квоту на экспорт лука.

    С 8 апреля по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС из 0703: 070310) в размере 20 000 тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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