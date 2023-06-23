Сколько ливневок построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске взялись за строительство ливневой канализации. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в городском акимате.

По информации горакимата, государственное коммунальное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» разработало план мероприятий по ремонту существующих и обустройству новых арычных систем водоотведения. Учли в нем подтопления, которые случаются весной в микрорайонах «Зайсан», «Береке», Подгора и Рабочем поселке. Готовы сметные документации на 116 млн тенге, работы начались и завершить их планируют нынешней осенью.

«Разработаны три проекта, которые прошли государственную экспертизу. Предусмотрено строительство придорожной открытой системы водоотвода ливневых стоков в пределах улиц микрорайона «Солнечный-2» протяженностью 4,7 км, в пределах улиц Шухова и Ломоносова протяженностью 0,7 км и 3,4 км, соответственно. Общая сумма проектов – более 522 млн тенге. В настоящее время ведется заготовка материалов, к работам приступят с июля», - сообщили в пресс-службе.

В планах - три проекта по строительству систем водоотведения на участке улицы Калинина протяженностью 2,1 км, улицы Гастелло протяженностью 0,7 км и улицы Мусрепова с двух сторон общей протяженностью 2,4 км.

Общая протяженность сети ливневой канализации по Петропавловску - 196 км. В том числе 100 км – закрытой. За последние три года в городе построили 29 км новых сетей ливневых канализаций.

Плохо работающие или совсем неработающие ливневки – давняя проблема города. Некоторые улицы весной или после сильного дождя превращаются в Венецию местного значения. Вода заходит в подвалы домов, разрушает дороги. Еще в 2018-м году члены общественного совета отмечали, что последствия неработающих ливневок могут быть плачевными. В 2020-м году бывший аким Петропавловска Булат Жумабеков обещал, что ливневую канализацию восстановят в течение пяти лет.

Горожанам же остается надеяться, что работы по устройству ливневок не растянутся на несколько лет. Печальный опыт уже есть. По улице Букетова строительство ливневой канализации растянулось не на один год из-за неучтенных коммуникаций.