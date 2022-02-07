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    Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане

    7 Февраля 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн личных подсобных хозяйств. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МСХ сообщил, что личными подсобными хозяйствами по итогам 2020 года произведено 2,6 трлн тенге продукции сельского хозяйства, или 41,5% всей продукции.

    «При этом этот вид деятельности не урегулирован отдельным законодательным актом, не определен их статус. По сути дела ЛПХ работают, не имея законодательной основы», - сказал Ербол Карашукеев.

    Кроме того, по словам министра, удовлетворяя львиную долю потребности внутреннего продовольственного рынка ЛПХ лишены мер государственной поддержки.

    «Остаются нерешенными их такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами и т.д.», -добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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