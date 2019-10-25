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    Сколько лицензий у казахстанских спортсменов на  Олимпиаду-2020

    25 Октября 2019, 21:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев рассказал о подготовке казахстанских спортсменов к Олимпиаде 2020 года на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в копилке национальной сборной РК есть 21 лицензия по 11 видам спорта. До июля 2020 года казахстанские спортсмены примут участие в Кубке мира по 50-ти видам спорта. По итогам данных соревнований планируется получить путевки не меньше, чем на Олимпийских играх 2016 года», - сказал Серик Жарасбаев.

    Спикер напомнил, что на Олимпийских играх в Рио казахстанские спортсмены завоевали 105 лицензий по 32 видам спорта.

    До конца 2019 года Национальная сборная примет участие в 28 лицензионных чемпионатах Азии и 12 мировых отборочных турнирах.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

    Спорт Олимпиада
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