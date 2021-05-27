Сколько лиц получило денежные поощрения за сообщения о фактах коррупции в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько лиц получило поощрения за сообщения о фактах коррупции в городе Нур-Султан, рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента антикоррупционной службы по городу Нур-Султан Марат Хайруллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице за 2019 год – поощрено 9 лиц на общую сумму 1 млн 590 750 тенге. За 2020 год – поощрено 4 лица на общую сумму 627 820 тенге. За 5 месяцев текущего года департаментом поощрены 3 человека на сумму 612 570 тенге по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях», - сообщил на брифинге Марат Хайруллин.

Спикер добавил, что защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом. Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства.

«Информация о таком человеке является государственным секретом. Столичный департамент сообщает, при столкновении с фактами коррупции, вы можете позвонить в антикоррупционный Call-центр по номеру 1424, также можете позвонить в дежурную часть Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан по номеру 8 (7172) 72-62-22, 72-66-32», - заключил Марат Хайруллин.