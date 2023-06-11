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    Сколько лет потребуется на восстановление сгоревшего леса в области Абай

    11 Июня 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На восстановление сгоревшего в области Абай леса потребуется 20-30 лет. Об этом заявил ветеран лесной отрасли Юзан Танирбергенов в интервью телеканалу Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у них 60 тыс гектаров леса горело. Если ежегодно сажать 1,5 - 2 тыс гектаров плановой посадки, то это считайте 30 лет надо восстанавливать. Но может объемы будут увеличиваться. Во-вторых, пока такой 100-летний лес вырастет, это же надо 50-60 лет, чтобы такой лес появился», - сказал Юзан Танирбергенов, отвечая на вопросы.

    Поэтому, по его словам, на восстановление потребуется порядка 20-30 лет, а на то, чтобы лес вырос - еще 30-40 лет.

    Ранее сообщалось, что тушение пожара в области Абай продолжается на 5 участках.

    В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 290 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны.

    С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды с объемом более 1000 тонн воды.

    Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС г. Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС из Карагандинской и Алматинской областей приступили к тушению пожара, свою функцию выполняет подвижной пункт управления.

    Автор:

    Серик Сабеков

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