Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сколько льготного дизтоплива уже отгружено аграриям Казахстана

    23 Августа 2022, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн дизельного доплива. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн. В июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе оплачено за 148,2 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков.

    Министр заверил, что поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Министерством ведется постоянный мониторинг отгрузок.

    «Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тыс. тенге за тонну, или 184 тенге за литр. С учетом доставки и хранения цена для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных цен на 15-25% в зависимости от региона», - добавил Болат Акчулаков.

    Фото: economictimes.indiatimes.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге