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      Северо-Казахстанская область

    Сколько котлов работает на Петропавловской ТЭЦ-2

    4 Ноября 2022, 22:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области Павел Шилов на брифинге сообщил о ходе ремонтно-восстановительных работ на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    П.Шилов подчеркнул, что работы ведутся согласно дорожной карте. Задействованы 10 подрядных организаций, более 300 человек.

    «Идут работы на трех котлоагрегатах. Отопительный сезон начался с пятью котлами и три находятся в резерве. К 15-му ноября завершится ремонт на двух котлоагрегатах, к 1-му декабря – еще на одном. Таким образом, прохождение отопительного сезона будет обеспечено работой 11-ти котлоагрегатов», - проинформировал П.Шилов.

    Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов добавил, что первый месяц отопительного сезона прошел в штатном режиме. Он предупредил, что в ближайшие выходные в городе возможно появление кратковременного шума. Это связано с тем, что на Петропавловской ТЭЦ-2 после завершения ремонтных работ на котлоагрегате №7 планируется продувка труб пароперегревателя.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Энергетика Северо-Казахстанская область Петропавловск
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