Сколько котлов будет работать в отопительный сезон на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона будут готовы девять котлоагрегатов, к 1 декабря - 11. Прошлой зимой в пик в работе находились 7-8 котлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский сообщил, что полностью завершили ремонт шести котлоагрегатов. В том числе на котлоагрегате № 11 провели капитальный расширенный ремонт. Именно на него в прошлый отопительный приходилась ключевая нагрузка.

«Все необходимые работы выполнены. К контрольной дате - 15 сентября - у нас будут готовы девять котлоагрегатов при необходимой потребности на этот период в пять. К 1 декабря будут готовы 11 котлоагрегатов. Котел №2 находится на реконструкции, которая завершится в 2025 году. В пик зимнего сезона в прошлом году находились в работе 7-8 котлов, девятый всегда был в резерве. Завершены работы на пяти турбоагрегатах. В работе - шесть, один - в ремонте», - проинформировал А.Казановский.

Нынешний отопительный сезон будет проходить с двумя дымовыми трубами. По информации А.Казановского, по ним провели необходимые регламентные работы. В частности, дымовую трубу №2 в прошлом году отремонтировали с восстановлением футеровочного слоя.

«В этом году заказали дополнительное экспертное обследование. Получили заключение, что дымовая труба в строю. Провели установку купола сверху на трубе - чугунного слоя, необходимого для ее работы. Трубу №3 обследовали, провели кислотоупорную обработку ствола внутри и защитно-окрасочный слой - снаружи. Заключения получены. К эксплуатации в отопительный сезон трубы готовы полностью», - заверил А.Казановский.

Новую дымовую трубу, строительство которой вынужденно приостановили, все-таки рассчитывают запустить, как и планировали, в июле следующего года. По словам А.Казановского, больших отклонений от графика нет, даже с учетом демонтажа нескольких метров, возведенных с дефектом.

«Параллельно идет строительство газоходов, хотя в графике - со следующего года. Стоимость проекта по возведению трубы не увеличится, это риски и убытки подрядчика», - сказал гендиректор АО «Севказэнерго».