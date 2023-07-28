Сколько компаний в Казахстане осуществляют закачку газа обратно в пласт, сообщили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня из 80-ти недропользователей, закачку газа обратно в пласт осуществляют 7 компаний. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно вопроса обратной закачки газа в пласт. На сегодня из 80-ти недропользователей, закачку газа обратно в пласт осуществляют 7 компаний в объеме порядка 18 млрд м3/год в том числе. Из них 82% всего закачиваемого газа приходится на две крупнейшие нефтегазодобывающие компании - «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (11,1 млрд м3) и ТОО «Тенгизшевройл» (3,6 млрд м3)», - уточнил Алихан Смаилов.

Отмечено, что согласно результатам проведенных исследований, обратная закачка газа на месторождениях доказывает свою эффективность, в то время как сокращение обратной закачки газа увеличивает темпы падения добычи нефти и снижает коэффициент извлечения нефти.

«При этом выгода от реализации дополнительного объема товарного газа не покрывает значительные экономические потери, связанные со снижением объемов добычи нефти», - добавил Алихан Смаилов.