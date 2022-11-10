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    Сколько компаний прошли листинг на KASE и AIX

    10 Ноября 2022, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как развивается фондовый рынок Казахстана, сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фондовый рынок у нас постепенно развивается на площадке KASE, по листингуемым компаниям капитализация акций в текущем году увеличилась на 50% и дошла до 12 трлн тенге. На сегодня 242 компаний там листингуется», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов.

    Глава Кабмина отметил, что на бирже МФЦА 88 эмитентов уже осуществили порядка 130 выпусков ценных бумаг.

    «Мы продолжаем реализацию мер по стимулированию выхода на фондовый рынок частных компаний со своими ценными бумагами, в том числе, мы в текущем году проведем IPO КазМунайГаза, соответствующие решения уже приняты», - добавил Алихан Смаилов.

    9 ноября в Казахстане началась подписка на акции НК «КазМунайГаз» в рамках IPO на KASE и AIX (биржа МФЦА).

    Ранее он сообщил, что в целом реализация производственных проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию новых 158 промышленных производств в обрабатывающем секторе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КазМунайГаз Экономика
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