Сколько компьютерной техники отечественного производства передали школьникам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об итогах производства в Казахстане компьютерной техники за последний год и об обеспечении учащихся школ электронной продукцией рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках исполнения поручения Главы государства по подготовке к началу 2020-2021 учебного года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при содействии Правительства РК проведена работа по координации восьми отечественных производителей по обеспечению компьютерной техникой учащихся школ в количестве 85 267 единиц.

По информации МЦРИАП, из них в рамках выделенных средств из резерва Правительства заключено 15 договоров на поставку 74 711 единиц компьютерной техники с 4 отечественными производителями (АО «Логиком», АО «Завод имени Кирова», ТОО «Атеко» и ТОО «Компьютерный центр РОМ»).

Благодаря этим договорам, компании создали 160 новых рабочих мест, увеличили объемы производства в более чем 2,5 раза по сравнению с прошлым годом (5,5 млрд тенге). На сегодняшний день отечественными производителями все договора по поставке компьютерной техники исполнены в полном объеме.

«Несмотря на сжатые сроки, дефицит комплектующих и проблемы с логистикой, большинство отечественных компаний приложили максимальные усилия для исполнения всех своих обязательств в установленные сроки. При этом нареканий со стороны пользователей к качеству продукции не поступало, поскольку данные компании, имея большой опыт работы и необходимое оборудование для тестирования продукции, обеспечивали качество с гарантией до 3-х лет», - отметили в министерстве.

Данный опыт показал, что сборка компьютеров и ноутбуков в Казахстане является выгодной для конечных потребителей и государства в целом в части обеспечения качества, сервиса, создания рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджет, а также наращивания компетенций по сборке и производству высокотехнологичной продукции.

Напомним, что в Петропавловске запустили производство отечественной продукции ZіK computers. 13 августа 2020 года завод имени С.М. Кирова (дочернее предприятие НК «Казахстан инжиниринг») приступил к сборке первых 5 тысяч единиц компьютерной техники.

В Казахстане функционируют 64 предприятия, производящих электронную продукцию.