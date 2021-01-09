Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько компьютерной техники отечественного производства передали школьникам

    9 Января 2021, 13:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об итогах производства в Казахстане компьютерной техники за последний год и об обеспечении учащихся школ электронной продукцией рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках исполнения поручения Главы государства по подготовке к началу 2020-2021 учебного года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при содействии Правительства РК проведена работа по координации восьми отечественных производителей по обеспечению компьютерной техникой учащихся школ в количестве 85 267 единиц.

    По информации МЦРИАП, из них в рамках выделенных средств из резерва Правительства заключено 15 договоров на поставку 74 711 единиц компьютерной техники с 4 отечественными производителями (АО «Логиком», АО «Завод имени Кирова», ТОО «Атеко» и ТОО «Компьютерный центр РОМ»).

    Благодаря этим договорам, компании создали 160 новых рабочих мест, увеличили объемы производства в более чем 2,5 раза по сравнению с прошлым годом (5,5 млрд тенге). На сегодняшний день отечественными производителями все договора по поставке компьютерной техники исполнены в полном объеме.

    «Несмотря на сжатые сроки, дефицит комплектующих и проблемы с логистикой, большинство отечественных компаний приложили максимальные усилия для исполнения всех своих обязательств в установленные сроки. При этом нареканий со стороны пользователей к качеству продукции не поступало, поскольку данные компании, имея большой опыт работы и необходимое оборудование для тестирования продукции, обеспечивали качество с гарантией до 3-х лет», - отметили в министерстве.

    Данный опыт показал, что сборка компьютеров и ноутбуков в Казахстане является выгодной для конечных потребителей и государства в целом в части обеспечения качества, сервиса, создания рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджет, а также наращивания компетенций по сборке и производству высокотехнологичной продукции.

    Напомним, что в Петропавловске запустили производство отечественной продукции ZіK computers. 13 августа 2020 года завод имени С.М. Кирова (дочернее предприятие НК «Казахстан инжиниринг») приступил к сборке первых 5 тысяч единиц компьютерной техники.

    В Казахстане функционируют 64 предприятия, производящих электронную продукцию.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Образование Социальная поддержка Промышленность Экономика Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество 2020-Итоги года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане