Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько км дорог отремонтировано в Жанаозене, рассказал аким города

    12 Марта 2022, 03:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жанаозене отремонтированы 11 км дорог и установлены 80 светофоров. Об этом сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В числе отремонтированных автодорог подъезды к городу и станции Жанаозен – по 3,3 км каждая. Отремонтированы также два километра дороги в сторону аэропорта, дорога на улице Балгимбаева. В этом же списке дороги протяженностью 1,4 км, проходящие по улицам управления транспорта и рабочей автостанции», - рассказал Максат Ибагаров.

    Построены и введены в эксплуатацию автомобильные дороги протяженностью 9,9 км в микрорайонах «Аксу» села Рахат и «Жулдыз» села Кендирли. Стоимость проекта составила 302 млн тенге.

    Аким также рассказал, что в городе и пригороде приведены в порядок более 30 перекрестков, установлены светофоры на четырех из них. Еще появились 80 пешеходных светофоров. На эти работы были выделены и полностью освоены 73 млн тенге. По мере необходимости такая работа будет проводиться на других улицах города.

    Ранее сообщалось, что дефекты выявили на отремонтированной трассе Жетыбай – Жанаозен.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Безопасность Мангистауская область Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам