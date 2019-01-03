Сколько казахстанцев совершили хадж в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии в 2018 году выделило Казахстану 3 тысячи квот для совершения паломничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году определена квота в 3 тысячи человек, которая казахстанской стороной выполнена в полной мере. Необходимо отметить, что все паломники совершают хадж за свои средства», - говорится в сообщении Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК.

Организацией выезда казахстанских граждан на хадж занимается Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Это отвечает принципу светскости государственного устройства, поскольку государство согласно законодательству не вмешивается в религиозные обряды.

ДУМК ежегодно заключает с Министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии (КСА) соглашение (протокол о намерении), в котором оговариваются требования саудовской стороны, в том числе квота по количеству возможных паломников, а также порядок осуществления хаджа.

27 января 2019 года по приглашению Министерства по хаджу и умре КСА казахстанская делегация с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию, где будут обсуждены организационные вопросы по проведению хаджа и количеству квот.

Фото: astana.gov.kz