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Сколько казахстанцев находятся в опасных районах Таиланда
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консул Казахстана в Таиланде самостоятельно связался с крупными отелями на островах Самуи, Пхукет и курортами в городе Паттайе. На сегодняшний день установлена связь с 81 гражданином Казахстана, который остается в опасных районах Таиланда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря МИД РК Айбека Смадиярова.
Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь, инструктируя, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций.
«Тем не менее на курортах остается еще много наших туристов, которые выехали туда самостоятельно, а не через турагентства. Поэтому рекомендуем им также установить связь с нашими дипломатами. Мы приложим все усилия, чтобы ни один наш гражданин не остался без помощи», - отметил Айбек Смадияров.
Ранее Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом в Южно-Китайском море.
Десятки тысяч туристов покинули несколько популярных курортов Таиланда из-за приближения тропического шторма «Пабук», который принесет проливные дожди, мощный ветер и 22-футовые волны.
Фото: www.dailymail.co.uk
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