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    Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023

    11 Мая 2023, 03:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанцев смогли выйти в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в финал мирового первенства будут бороться Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Таким образом, они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали мирового первенства.

    Изначально в заявке сборной Казахстана на ЧМ-2023 было тринадцать спортсменов. Не смогли добраться до медалей Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

    Автор:

    Ринат Дусумов

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