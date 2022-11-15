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    Сколько казахстанцев ждут своей очереди на жилье

    15 Ноября 2022, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в очереди на жилье стоят более 622 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 9 ноября 2022 года, количество граждан, ожидающих своей очереди на жилье в местных исполнительных органах, составляет 622 840 человек. Из них к социально уязвимым слоям населения относятся 249 881 человек», - говорится в ответе вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Еркебулана Дауылбаева на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    Вице-министр подчеркнул, что предлагаемая новая ипотечная программа, представленная на замену программе «7-20-25», нацелена на работающих граждан среднего класса.

    Ранее на сайте «Открытые НПА» был размещен проект внесения изменений в правила предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъекты квазигосударственного сектора.

    Предлагаемые условия кредитования предусматривают первоначальный взнос 20%, срок кредита – 20 лет. Максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию, при приобретении жилья в городах Астана и Алматы – до 35 млн тенге, в городах Актау, Атырау и Шымкент – до 25 млн тенге, в городе Караганда – до 20 млн тенге, в других регионах – до 15 млн тенге включительно. Приобрести можно строящееся (долевое) с гарантией Единого оператора жилищного строительства, первичное, то есть введенное в эксплуатацию не позднее чем за 6 месяцев до даты заключения договора с банком. Субсидирование осуществляется только по ипотечным жилищным займам, выдаваемым БВУ по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка РК более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании.

    Субсидии возмещаются до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам на приобретение первичного жилья и (или) строящегося жилья, обеспеченного гарантией единого оператора.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Жилье Общество Недвижимость
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