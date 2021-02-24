Сколько казахстанцев заключили договоры по пенсионному аннуитету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек привел статистические данные касательно договоров по пенсионному аннуитету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на страховом рынке девять компаний по страхованию жизни (КСЖ - прим. авт.), деятельность которых лицензируется и контролируется государством», - сказал Саги Ажибек на брифинге в СЦК.

По его словам, выплаты по пенсионным аннуитетам из КСЖ гарантируются за счет средств АО «Фонд гарантирования страховых выплат», что в случае банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств перед застрахованными.

«На сегодняшний день около 61 тысячи человек заключили с КСЖ договоры пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 млрд тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из КСЖ», - заключил спикер.

Ранее С. Ажибек рассказал об изменениях, внесенных в законодательство страны касательно пенсионного аннуитета.