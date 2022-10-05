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    Сколько казахстанцев задолжало по микрокредитам

    5 Октября 2022, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам составляет 1 520 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Мажилиса Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 1 июля 2022 года, общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам составляет 1 520 000 человек», - сказал Юрий Ли, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Депутат также отметил, что количество должников на просрочке по микрокредитам свыше 90 дней в ссудном портфеле микрофинансовых организаций составляет 38%, так на просрочке находятся 555 тысяч заемщиков.

    «Грубо говоря, из 10 заемщиков 4 на просрочке. В целом от общего ссудного портфеля по всем кредиторам должники-просрочники микрофинансовых организаций составляют 37%. Таким образом, получается, что в рамках совокупной просроченной задолженности всех банков второго уровня, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, из 10 заемщиков 4 – это должники микрофинансовых организаций. При этом следует учитывать, что МФО для искусственного снижения уровня просрочки продают просроченные займы портфелями коллекторским агентствам, соответственно, фактически количество должников-просрочников МФО гораздо выше», - добавил Юрий Ли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Общество
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