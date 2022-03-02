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Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией

2 Марта 2022 09:07
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Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronovirus2020.kz.

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За сутки зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 20 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88156, летальных случаев – 5342, выздоровевших – 81723.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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