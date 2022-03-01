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Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
1 Марта 2022 08:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronovirus2020.kz.
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За сутки зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летального исхода не зафиксировано и 15 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81703.
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