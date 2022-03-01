Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronovirus2020.kz.

За сутки зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летального исхода не зафиксировано и 15 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81703.







