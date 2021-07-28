Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек заболели после получения вакцины от коронавируса, ответили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, на сегодня заболевших после вакцинации составляет 6 420 человек.

«Из них «Спутником» - 5 511, Hayat Vax - 665, QazVac - 113, CoronaVac - 124. Хочу отметить, что это по-прежнему очень маленький удельный вес от числа привитых: 0,1 % от 5,2 млн привитых. Это говорит, что вакцина работает. Это показывает, что и от дельта-штамма вакцина работает», - прокомментировала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

Ранее глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы.