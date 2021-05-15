Сколько казахстанцев заболели COVID после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул назвала количество заболевших после второго компонента вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас я получила эту цифру. Всего в Казахстане после получения второго компонента заболели 44 человека», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.

Она объяснила, почему это происходит.

«Регистрируются такие случаи. После получения как первого, так и второго компонента есть регистрация случаев заболевания COVID-19. Это связано с тем, что не сформировался ещё иммунитет», - заключила магистр медицины.

Ранее М. Смагул рассказала, почему казахстанцы боятся вакцинации. По ее словам, они опасаются новой эпидемии из-за вакцины.

А профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.

По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.