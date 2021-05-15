Сколько казахстанцев заболели COVID после вакцинации
«Сейчас я получила эту цифру. Всего в Казахстане после получения второго компонента заболели 44 человека», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.
Она объяснила, почему это происходит.
«Регистрируются такие случаи. После получения как первого, так и второго компонента есть регистрация случаев заболевания COVID-19. Это связано с тем, что не сформировался ещё иммунитет», - заключила магистр медицины.
Ранее М. Смагул рассказала, почему казахстанцы боятся вакцинации. По ее словам, они опасаются новой эпидемии из-за вакцины.
А профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.
По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.