РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:03, 14 Май 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев заболели COVID после вакцинации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул назвала количество заболевших после второго компонента вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас я получила эту цифру. Всего в Казахстане после получения второго компонента заболели 44 человека», - сказала Манар Смагул на брифинге в СЦК.

    Она объяснила, почему это происходит.

    «Регистрируются такие случаи. После получения как первого, так и второго компонента есть регистрация случаев заболевания COVID-19. Это связано с тем, что не сформировался ещё иммунитет», - заключила магистр медицины.

    Ранее М. Смагул рассказала, почему казахстанцы боятся вакцинации. По ее словам, они опасаются новой эпидемии из-за вакцины.

    А профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева высказалась в пользу вакцинации от коронавирусной инфекции.

    По ее словам, некоторые постковидные последствия могут длиться несколько лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!