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    Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

    11 Июля 2022, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 9 532 368 казахстанцев, вторым компонентом провакцинированы 9 315 917 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer провакцинированы 1 228 156 человек, вторым компонентом – 1 161 356 человек. Из них первым компонентом - 868 288 подростков, 41 242 беременные женщины, 144 959 кормящих женщин.

    Вторым компонентом вакцинированы 844 050 подростков, 38 600 беременных женщин, 138 817 кормящих женщин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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