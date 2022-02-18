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Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19
18 Февраля 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным на 17 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 330 732 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинированы 8 915 188 человек.
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