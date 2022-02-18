+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

18 Февраля 2022 08:35
Поделиться:
Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным на 17 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 330 732 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
289 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
Более 509 тысяч человек привиты Pfizer в Казахстане Три региона Казахстана - в «красной» зоне 4 107 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Вторым компонентом провакцинированы 8 915 188 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
289 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
Более 509 тысяч человек привиты Pfizer в Казахстане
Три региона Казахстана - в «красной» зоне
4 107 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
3 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
4 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Читайте также
1351 человек заболел коронавирусом в Казахстане
В Атырауской области прививки от COVID-19 получили более 267 тысяч человек
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив