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Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

17 Февраля 2022 08:41
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Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации на16 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 320 449 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Вторым компонентом провакцинированы 8 903 870 человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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