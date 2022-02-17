Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации на16 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 320 449 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 8 903 870 человек.