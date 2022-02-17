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Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19
17 Февраля 2022 08:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации на16 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 320 449 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинированы 8 903 870 человек.
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