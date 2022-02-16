Сколько казахстанцев вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакциной Pfizer провакцинированы первым компонентом 762 654 человека, вторым компонентом - 479 575 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой: подростки – 632 517, беременные женщины – 29 369, кормящие женщины – 97 577.

Второй дозой: подростки – 396 230, беременные женщины – 20 028, кормящие женщины – 63 270.