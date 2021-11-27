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Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
27 Ноября 2021 09:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 704 029 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинирован 8 042 531 человек.
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