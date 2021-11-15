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Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19

15 Ноября 2021 08:53
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Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

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«На 15 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 539 432 человека, вторым компонентом - 7 817 732 человека», - говорится в сообщении.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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