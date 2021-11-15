Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

«На 15 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 539 432 человека, вторым компонентом - 7 817 732 человека», - говорится в сообщении.