Новости
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
5 Ноября 2021 08:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 ноября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 372 506 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеОгромную опухоль головного мозга удалили у 44-летнего астанчанина 99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ 120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
Вторым компонентом провакцинированы 7 620 215 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше миллиона алматинцев получили первый компонент вакцины от КВИ
- Огромную опухоль головного мозга удалили у 44-летнего астанчанина
- 120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
- 99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- 2113 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047