Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 ноября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 372 506 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 7 620 215 человек.