Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало данные о количестве вакцинированных от коронавирусной инфекции казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

11 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 478 672 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 753 142 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.