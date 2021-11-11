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Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавируса

11 Ноября 2021 08:26
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Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало данные о количестве вакцинированных от коронавирусной инфекции казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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11 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 478 672 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 753 142 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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