Сколько казахстанцев вакцинировалось от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев привилось от КВИ, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 3,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 371 178 человек, что составляет 24% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 264 247 человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Министр также отметил, что в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 1,2 млн доз первого компонента и 835 тысяч – второго компонента. Поставки вакцины продолжаются.

«Местным исполнительным органам необходимо активизировать вакцинацию и информационно-разъяснительную работу среди населения», - подчеркнул Алексей Цой.



