Сколько казахстанцев вакцинировались против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 539 192 человека, вторым компонентом - 9 321 854 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer привились 1 229 852 человека, вторым компонентом – 1 168 972 человека. Из них первой дозой - 868 687 подростков, 41 265 беременных женщин, 145 057 кормящих женщин.

Второй дозой - 846 099 подростков, 38 772 беременные женщины, 139 430 кормящих женщин.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 443 человека выздоровели.