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    Сколько казахстанцев вакцинировались против COVID-19

    19 Июля 2022, 09:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 539 192 человека, вторым компонентом - 9 321 854 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer привились 1 229 852 человека, вторым компонентом – 1 168 972 человека. Из них первой дозой - 868 687 подростков, 41 265 беременных женщин, 145 057 кормящих женщин.

    Второй дозой - 846 099 подростков, 38 772 беременные женщины, 139 430 кормящих женщин.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 443 человека выздоровели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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