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    • Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

    30 Июля 2022 08:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 552 475 человек, вторым компонентом - 9 332 615 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer привились 1 233 914 человек, вторым компонентом – 1 184 879 человек.

    Из них первой дозой - 871 440 подростков, 41 407 беременных женщин, 145 144 кормящих женщин. Второй дозой - 853 087 подростков, 39 114 беременных женщин, 140 910 кормящих женщин.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 3107 заболевших коронавирусной инфекцией, 2012 человек выздоровели.
    #Коронавирус в РК #Вакцинация
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