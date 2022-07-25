25 Июля 2022 08:35

Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан обновило данные по вакцинации против КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 545 тыс. 704 человека, вторым компонентом – 9 млн 326 тыс. 883 человека.

Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца, 2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане.



