22 Июля 2022 08:57

Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 542 843 человека, вторым компонентом - 9 324 915 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer привились 1 230 785 человек, вторым компонентом –1 175 838 человек. Из них первой дозой - 869 196 подростков, 41 278 беременных женщин, 145 087 кормящих женщин.

Второй дозой - 849 116 подростков, 38 931 беременная женщина, 140 154 кормящие женщины.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 872 человека выздоровели.