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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

4 Марта 2022 08:40
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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 3 марта, Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 398 413 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 9 017 340 человек.

Опубликованы также данные по регионам.


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