Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 394 344 человека, вторым компонентом – 9 010 266 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 3.03.2022 г. в разрезе регионов.