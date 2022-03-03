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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

3 Марта 2022 08:16
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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 394 344 человека, вторым компонентом – 9 010 266 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 3.03.2022 г. в разрезе регионов.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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