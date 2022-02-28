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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
28 Февраля 2022 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По состоянию на 28 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 382 851 человек, вторым компонентом – 8 987 392 человека. Ревакцинировано – 2 594 996 граждан.
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