Новости
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
27 Февраля 2022 10:13
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеКоронавирус: два города и 13 регионов РК находятся в «зеленой» зоне 184 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
По состоянию на 26 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 379 737 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 982 156 человек.
Напомним, более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками КВИ: 38 заболевших, один летальный исход за сутки
- Коронавирус: два города и 13 регионов РК находятся в «зеленой» зоне
- 184 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
- 1 421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки
- 351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн