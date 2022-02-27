Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 26 февраля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 379 737 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 982 156 человек.

Напомним, более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане.