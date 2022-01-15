Новости
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
15 Января 2022 09:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало статистику привитых от коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Новости по темеКоронавирус: ВКО и Туркестанская область перешли в «желтую» зону 211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане
По данным Министерства здравоохранения, первым компонентом провакцинировано в Казахстане 9 053 943 человек, вторым компонентом - 8 609 356 человек.
Напомним, более 170 тысяч подростков получили второй компонент Pfizer в Казахстане, а также данной вакциной привились более 11 тысяч беременных женщин и более 30 тысяч кормящих женщин.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками КВИ: 42 заболевших и два летальных исхода за сутки
- Коронавирус: ВКО и Туркестанская область перешли в «желтую» зону
- 211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане
- 1289 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- 12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн