Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения опубликовало статистику привитых от коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По данным Министерства здравоохранения, первым компонентом провакцинировано в Казахстане 9 053 943 человек, вторым компонентом - 8 609 356 человек.

Напомним, более 170 тысяч подростков получили второй компонент Pfizer в Казахстане, а также данной вакциной привились более 11 тысяч беременных женщин и более 30 тысяч кормящих женщин.