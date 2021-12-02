+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

2 Декабря 2021 09:07
Поделиться:
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 2 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

Новости по теме
Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна СКО Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

В Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 748 448 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 114 076 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 753 заболевших коронавирусом, 1433 человека выздоровело.

25 429 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 декабря, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна СКО
Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
4 Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
5 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
6 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Читайте также
Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
952 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив