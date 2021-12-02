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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
2 Декабря 2021 09:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 2 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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В Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 748 448 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 114 076 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 753 заболевших коронавирусом, 1433 человека выздоровело.
25 429 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 декабря, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
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