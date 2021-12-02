Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 2 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

В Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 748 448 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 114 076 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 753 заболевших коронавирусом, 1433 человека выздоровело.

25 429 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 декабря, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.