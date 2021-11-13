Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 13 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

«13 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 521 371 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 800 190 человек», - говорится в сообщении.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.