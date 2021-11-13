+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

13 Ноября 2021 09:11
Поделиться:
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 13 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»
Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию Жандарбек Бекшин дал прогноз по коронавирусу на предновогодний период Глава ВОЗ назвал скандалом широкое применение бустерных доз вакцины от коронавируса

«13 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 521 371 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 800 190 человек», - говорится в сообщении.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»
Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию
Жандарбек Бекшин дал прогноз по коронавирусу на предновогодний период
Глава ВОЗ назвал скандалом широкое применение бустерных доз вакцины от коронавируса
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
3 Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
4 Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
5 Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
6 Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы
Читайте также
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив