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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
13 Ноября 2021 09:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 13 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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«13 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 521 371 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 800 190 человек», - говорится в сообщении.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
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