Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 10 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

«I компонентом 8 455 353 человек провакцинировано в Казахстане на 10 ноября 2021 года, II компонентом - 7 727 793 человек», - говорится в сообщении.