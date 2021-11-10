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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
10 Ноября 2021 09:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 10 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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«I компонентом 8 455 353 человек провакцинировано в Казахстане на 10 ноября 2021 года, II компонентом - 7 727 793 человек», - говорится в сообщении.
Опубликованы данные о вакцинации в регионах.
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